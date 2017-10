ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ട് കേസുകള്‍ നേരിടുന്ന വിവാദ ആള്‍ദൈവം രാധേ മായ്ക്ക് ഡല്‍ഹിയിലെ വിവേക് വിഹാര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ രാജകീയ പരിഗണന. സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തില്‍ ആള്‍ദൈവത്തെ ഇരുത്തി. അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് കൂപ്പുകൈകളോടെ നില്‍ക്കുന്ന സ്‌റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസറുടെ ചിത്രം എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടു.

രാധേ മായോടുള്ള ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ അവരുടെ ഷോള്‍ പുതച്ചാണ് സ്റ്റേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ നില്‍ക്കുന്നത്.

സ്ത്രീധന പീഡനക്കേസില്‍നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന രാധേ മായുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ മാസം മുംബൈയിലെ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. നിക്കി ഗുപ്ത എന്ന വീട്ടമ്മ 2016 ല്‍ ഫയല്‍ചെയ്ത കേസില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കോടതി നിരസിച്ചത്. സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളെ നിര്‍ബന്ധിച്ചത് രാധേ മായാണെന്നാണ് നിക്കിയുടെ പരാതി.

അതിനിടെ, കുട്ടിയുടുപ്പിട്ട് സിനിമാ ഗാനത്തിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന രാധേ മായുടെ വീഡിയോ വൈറലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂലായില്‍ അഖില ഭാരതീയ അഖാര പരിഷത്ത് പുറത്തുവിട്ട 14 വ്യാജ സന്യാസിമാരുടെ പട്ടികയില്‍ രാധേ മായും ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഗുര്‍മീത് റാം റഹീം സിങ്ങും അടക്കമുള്ളവരുടെ പേരുകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കൊപ്പം രാധേ മാ പാട്ടുപാടുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

