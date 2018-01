ചണ്ടീഗഢ്: 2016 ല്‍ ജയില്‍ ചാടി ഒളിവില്‍ പോയ പഞ്ചാബിലെ കുപ്രസിദ്ധ അധോലോക നായകന്‍ ഹര്‍ജിന്ദര്‍ സിങ് ഭുള്ളറും(വിക്കി ഗൗണ്ടര്‍) അനുയായി പ്രേമ ലഹോരിയയും പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രാജസ്ഥാന്‍-പഞ്ചാബ് അതിര്‍ത്തി ഗ്രാമത്തില്‍ വച്ചായിരുന്നു എറ്റുമുട്ടല്‍.

നാഭാ ജയിലില്‍നിന്ന് 2016 നവംബറിലാണ് ഹര്‍ജിന്ദറും മറ്റ് അഞ്ച് കുറ്റവാളികളും രക്ഷപ്പെട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെയായിരുന്നു പോലീസും ഹര്‍ജിന്ദറിന്റെ സംഘവുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.

ഏറ്റുമുട്ടല്‍ പത്ത് മിനുട്ടോളം നീണ്ടുനിന്നതായി ഐജിയും ഓര്‍ഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം കണ്‍ട്രോള്‍ യൂണിറ്റ് തലവനുമായ നിലഭ് കിഷോര്‍ പറഞ്ഞു. ഹര്‍ജിന്ദറിന്റെയും പ്രേമയുടെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാള്‍ക്ക് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

