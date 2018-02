ഛണ്ഡീഗഡ്: അധ്യാപക നിയമനത്തില്‍ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനായി നാണയം ടോസ് ചെയ്ത മന്ത്രി വിവാദത്തില്‍. പഞ്ചാബ് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചരണ്‍ജിത് സിങ് ചാനിയാണ് വിവാദത്തിലായിരിക്കുന്നത്.

ടോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പഞ്ചാബിലെ ഭരണകക്ഷിയായ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, സുതാര്യമായി മാര്‍ഗത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് മന്ത്രി നല്‍കിയ വിശദീകരണം.

ഇന്നലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പഞ്ചാബ് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ മുഖേന 37 അധ്യപകരുടെ നിയമനമാണ് നടന്നത്. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ രണ്ടുപേര്‍ പാട്യാല പോളി ടെക്‌നിക്കില്‍ നിയമനം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തീരുമാനം ടോസിങ്ങിലേക്ക നീങ്ങിയത്.

Bizarre!!! postings in Punjab are decided by a "Toss".. while I thought there were no real life examples of probability ! pic.twitter.com/E2pPSBogJo