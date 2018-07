ചണ്ഡീഗഡ്: മയക്കുമരുന്നു കള്ളക്കടത്തുകാര്‍ക്ക് വധശിക്ഷ നല്‍കണമെന്ന് പഞ്ചാബ്‌ സര്‍ക്കാര്‍. മയക്കുമരുന്നു കള്ളക്കടത്തുകാര്‍ക്ക് വധശിക്ഷ നല്‍കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി.

മയക്കുമരുന്ന് വില്‍പ്പന തലമുറകളെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും അതിനാല്‍ പരമാവധി ശിക്ഷതന്നെ കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് നല്‍കണമെന്നും ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മയക്കുമരുന്ന മുക്ത പഞ്ചാബെന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായാണ് താന്‍ നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും അമരീന്ദര്‍ സിങ് പറയുന്നു.

മയക്കുമരുന്ന് വില്‍പ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെ അന്വേഷണ പുരോഗതിയും മയക്കുമരുന്ന് നിവാരണ മാര്‍ഗങ്ങളും ചര്‍ച്ചചെയ്യാനാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തത്. അമിത മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധിപേര്‍ സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തകാലത്ത് മരിച്ചിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്നാണ് പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭായോഗം ചേര്‍ന്നത്.

2017 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത് അവസാനിപ്പിക്കും എന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായിരുന്നു. ഇത് പാലിക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടിയും ശിരോമണി അകാലിദളും നിരന്തരം വിമര്‍ശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മയക്കുമരുന്നു കടത്തുകാര്‍ക്ക് വധശിക്ഷയെന്ന നിര്‍ദ്ദേശവുമായി സര്‍ക്കാര്‍ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

My govt has decided to recommend the death penalty for drug peddling/smuggling. The recommendation is being forwarded to the Union government. Since drug peddling is destroying entire generations, it deserves exemplary punishment. I stand by my commitment for a drug free Punjab. pic.twitter.com/dXZTsDwVpf