ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി.ജെ.പി എം.പി വിനയ് കത്യാര്‍ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കെതിരെ നടത്തിയ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരമാര്‍ശത്തിന് ശക്തമായ മറുപടിയുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി.

കത്യാരുടെ പരാമര്‍ശത്തെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രിയങ്ക പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീജനങ്ങളോട് ബി.ജെ.പിക്കുള്ള മനോഭാവമാണ് പരാമര്‍ശം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

തന്നെപ്പോലുള്ള സ്ത്രീകളോടുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണിത്. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകളെയും ഈ രീതിയിലാണ് അവര്‍ തരം തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ചിരിയാണ് വരുന്നതെന്നും പ്രയങ്ക പറഞ്ഞു.

PRIYANKA GANDHI's full reaction to Vinay Katiyar's statement exclusively to me. #Breaking #EXCLUSIVE #sexistnetas pic.twitter.com/ix5Nkbae3s