ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരൊറ്റ കണ്ണിറുക്കല്‍ കൊണ്ട് താരമായി മാറിയ ആളാണ് സിനിമാ താരം പ്രിയ വാര്യര്‍. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയമാക്കിയ ആ കണ്ണിറുക്കലിന് ഒരു പിന്‍ഗാമിയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എന്ന് പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് പ്രിയ. വളരെയധികം മനോഹരമായ കാഴ്ച്ച എന്നാണ് രാഹുലിന്റെ പാര്‍ലമെന്റിലെ കണ്ണിറുക്കലിനെ പ്രിയ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

'കോളേജ് വിട്ട് തിരികെ വന്നപ്പോഴാണ് പാര്‍ലമെന്റിലെ കണ്ണിറുക്കല്‍ വാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എത്ര മനോഹരമായാണ് കണ്ണിറുക്കിയത്. എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിലെ സിഗ്നേച്ചര്‍ മൂവായിരുന്നു കണ്ണിറുക്കല്‍. അദ്ദേഹമതു ചെയ്യുന്നത് പോലെ കണ്ടപ്പോള്‍ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി.' പ്രിയ പ്രതികരിച്ചു.

അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള ചര്‍ച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് തന്റെ പ്രസംഗത്തിനു ശേഷം രാഹുല്‍ ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതും തുടര്‍ന്ന് സ്വന്തം സീറ്റില്‍ തിരികെയെത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കിയതും. മാധ്യമങ്ങള്‍ ആ കള്ളനോട്ടം അതുപോലെ പകര്‍ത്തുകയും വാര്‍ത്തയാവുകയും ചെയ്തു.

