ഡെറാഡൂണ്‍: ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണമേന്മക്കുറവിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞതിന് പതിനൊന്നു വയസ്സുകാരന് പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ ക്രൂരമര്‍ദനം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്‍ഥിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂണിലാണ് സംഭവം. ഓള്‍ഡ് ദാലന്‍വാലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാര്‍ഥി രാഹുലിനാണ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ നസ്രിന്‍ ബാനോയില്‍നിന്ന് മര്‍ദനം ഏല്‍ക്കേണ്ടിവന്നത്.

ഇരുമ്പുദണ്ഡു കൊണ്ടാണ് നസ്രിന്‍ രാഹുലിനെ മര്‍ദിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ഗുണമേന്മയില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ നസ്രിനോട് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ രാഹുലിനെ മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് രാഹുല്‍ ബോധരഹിതനായി താഴെ വീണു. സുഹൃത്തുക്കളും മാതാപിതാക്കളും ചേര്‍ന്നാണ് രാഹുലിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.

രാഹുലിന്റെ അച്ഛന്‍ ധര്‍മേന്ദ്ര പാസ്വാന്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം പ്രിന്‍സിപ്പാളിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തതായി ഡെറാഡൂണിലെ ചീഫ് എജ്യൂക്കേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ എസ് ബി ജോഷി പറഞ്ഞു. രാഹുലിന്റെ ആരോഗ്യനിലയില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. മര്‍ദനമേറ്റ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ സ്‌കൂളിനു പുറത്ത് പ്രതിഷേധം നടത്തി.

