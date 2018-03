ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതല കൂടി. വ്യോമയാന വകുപ്പു മന്ത്രി അശോക് ഗജപതിറാവു രാജിവച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് പ്രത്യേക പദവിയും സെപെഷല്‍ പാക്കേജും അനുവദിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ടി ഡി പി അംഗമായ അശോക് ഗജപതി റാവു ഇന്നലെ രാജി സമര്‍പ്പിച്ചത്.

ആന്ധ്രാവിഷയത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ടി ഡി പിയില്‍നിന്നുള്ള രണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് ഇന്നലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചത്. സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്‌നോളജി- എര്‍ത്ത് സയന്‍സ് വകുപ്പു സഹമന്ത്രി വൈ എസ് ചൗധരിയാണ് രാജിവച്ച മറ്റൊരാള്‍.

വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതല കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിവരം രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

As advised by the Prime Minister, The President has directed that the work of the Ministry of Civil Aviation will be looked after by the Prime Minister