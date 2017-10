ചെന്നൈ: താജ്മഹല്‍ വിവാദം പുകയുന്നതിനിടെ പ്രതികരണവുമായി നടന്‍ പ്രകാശ് രാജ്. ഭാവിയില്‍ താജ്മഹല്‍ ഓര്‍മ്മ മാത്രമാവില്ലേയെന്ന് പ്രകാശ് രാജ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചു.

താജ്മഹലിനെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അവസാനമായി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അത് വീണ്ടും കാണിച്ചുകൊടുത്തുകൂടേയെന്ന ചോദ്യം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശ് രാജ് രംഗത്തെത്തിയത്. ട്വിറ്ററില്‍ ഏറെ ട്രെന്‍ഡിങ് ആയ ജസ്റ്റ് ആസ്‌കിങ്(#justasking) ഹാഷ് ടാഗോടു കൂടിയാണ് പ്രകാശ് രാജിന്റെ പ്രതികരണം.

#justasking .....Will this worlds wonder #tajmahal be a past in our future ..??? pic.twitter.com/4tTvBHr7UR