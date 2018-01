ബെംഗളൂരു: കന്നഡ ദിനപത്രമായ പ്രജാവാണിയില്‍ വാരാന്ത്യകോളം എഴുതാനൊരുങ്ങി നടന്‍ പ്രകാശ് രാജ്. മറ്റൊരു കന്നഡ ദിനപത്രമായ ഉദയവാണിയില്‍ പ്രകാശ് രാജ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാരാന്ത്യകോളം പത്രം ഈയടുത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് പ്രജാവാണിയില്‍ കോളം തുടങ്ങുന്നത്. 'ഇരുവുഡെല്ലാവ ബിട്ടു' എന്നായിരുന്നു ഉദയവാണിയിലെ കോളത്തിന്റെ പേര്.

"മിന്നലാക്രമണം...കന്നഡയിലെ പ്രശസ്തമായ എന്റെ കോളം പെട്ടെന്ന് നിര്‍ത്തിക്കളഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ട അജ്ഞാത കരങ്ങളേ..ഞങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളെ കാണാന്‍ കഴിയില്ല എന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്" എന്നായിരുന്നു ഉദയവാണി കോളം നിര്‍ത്തിയതിനെ കുറിച്ച് പ്രകാശ് രാജ് പ്രതികരിച്ചത്.

Surgical strike🤣..my popular column in Kannada has been abruptly stopped . Dear INVISIBLE HANDS..do you think we can’t see you.. #justasking pic.twitter.com/stycf4TxkJ

അതിനിടെ പ്രകാശ് രാജിന്റെ കോളം നിര്‍ത്തിയതിനു പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയനീക്കങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഉദയവാണിയുടെ പത്രാധിപര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ഇതിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ് പ്രജാവാണിയില്‍ എഴുതുന്ന താര്യം പ്രകാശ് രാജ് വ്യക്തമാക്കിയത്. 'അവരവര ഭാവക്കെ' എന്നാണ് പ്രജാവാണിയില്‍ എഴുതുന്ന കോളത്തിന്റെ പേര്. പ്രജാവാണിയില്‍ എഴുതുന്ന കാര്യം ട്വിറ്ററില്‍ പ്രകാശ് രാജ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ: പ്രിയപ്പെട്ട അജ്ഞാതകരങ്ങള്‍ക്ക്, നിങ്ങള്‍ ഒരു ശബ്ദത്തെ തടയുമ്പോള്‍ അത് കൂടുതല്‍ ഉച്ചത്തിലാകും. നന്ദി എന്നെ കൂടുതല്‍ വിശാലവും കരുത്തേറിയതുമായ പ്ലാറ്റ് ഫോമിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചതിന്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്?

Dear invisible hands..when u stop a voice.. it gets louder.. thank you for pushing me on to a wider n stronger platform .. now what next #justasking pic.twitter.com/KeE1LWLwix