മുംബൈ: റോഡിലെ കുഴികള്‍ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ കാഴ്ചയാണെങ്കിലും കുഴികള്‍ മാത്രമുള്ള 39 കിലോമീറ്റര്‍ റോഡ് അപൂര്‍വ കാഴ്ചയായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊരു റോഡുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍. അതായത് മുബൈ സിയോണ്‍ മുതല്‍ പന്‍വേല്‍ വരെയുള്ള ഭാഗം. ഒരു പക്ഷെ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കുഴികളുള്ള ഹൈവേയുടെ പട്ടികയില്‍ ഈ റോഡിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്താമെന്ന് ഇവിടെയുള്ളവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുഴിയില്‍ ബൈക്ക് വീണ് യാത്രക്കാരി ബസ്സിനിടയിലേക്ക്‌ തെറിച്ച് വീണ് മരിച്ചതോടെയാണ് സിയോണ്‍-പന്‍വേല്‍ ഹൈവേ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ചര്‍ച്ചയായത്‌. കാരണം അത്രയ്ക്കും കുഴികളാണ് ഈ വഴിയില്‍. റോഡ് നന്നാക്കാത്തതില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധവും ഉയര്‍ന്ന് വരുന്നുണ്ട്‌.

സിയോണ്‍ മുതല്‍ പന്‍വേല്‍ വരെ ഏകദേശം 39 കീലോമീറ്റര്‍ ദൂരമാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി ഈ റോഡ് താണ്ടണമെങ്കില്‍ ഏകദേശം വലുതും ചെറുതുമായ എണ്ണമറ്റ കുഴികള്‍ താണ്ടേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെയുള്ള സ്ഥിരം യാത്രക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഈ റൂട്ടില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സ്ഥിരമാണ്. രണ്ടും മൂന്നും കിലോമീറ്റര്‍ നീളുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കും സാധാരണമാണ്‌.

രാത്രിയെന്നും പകലെന്നുമില്ലാതെ ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള വാഹന പ്രവാഹം മൂലം തങ്ങള്‍ക്ക് റോഡിലെ കുഴിയടക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് റോഡ് നന്നാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിഡബ്ല്യുഡി അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം. വാഹനങ്ങള്‍ ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കി മറ്റ് റോഡുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മണിക്കൂറുകളോളമുള്ള ഗതാഗത തടസ്സവും ഇവിടെയുള്ള സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്.

മഴകൂടി കനത്തതോടെ റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം ദുഷ്‌കരമായിട്ടുണ്ട്. കുഴിയില്‍ വീഴുന്ന വാഹനങ്ങളും യന്ത്രഭാഗങ്ങള്‍ തകര്‍ന്ന് വഴിയില്‍ കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്.

സര്‍ക്കാര്‍ റോഡ് നന്നാക്കാന്‍ മുന്നോട്ട് വരാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര നവനിര്‍മാണ്‍ സേന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ നല്ല റോഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുത്തിപ്പൊളിച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ദേശീയ പതാകയുമായി പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് എം.എന്‍.എസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ റോഡ് കുത്തിപ്പൊളിച്ചത്.

Huge Traffic Jam just due to potholes on Panvel Sion Highway. Authorities are watching silently and waiting for the rains to stop and till that time there will be continuous traffic jam. pic.twitter.com/jrrXIu2D14 — Arnab Bagchi (@ArnabBagchi4) July 16, 2018

@RoadsOfMumbai Sion-Panvel Highway ....One feels frustrated through these roads.....Traffic + Potholes more than roads...... pic.twitter.com/R19dMinFB8 — Sabin Sasidharan (@sabinanimator) July 17, 2018