ന്യൂഡല്‍ഹി: അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് റേഷന്‍ വീട്ടുപടിക്കലെത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനത്തിന് ഡല്‍ഹി മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയാണ് ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.

മന്ത്രിസഭാ നിര്‍ദേശം ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതിക്കായി അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി കിട്ടിയ ശേഷം റേഷന്‍ വിതരണത്തിനുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ടെന്‍ഡര്‍ വിളിക്കും. സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടെയായിരിക്കും വിതരണമെന്നും സിസോദിയ അറിയിച്ചു.

ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും റേഷന്‍ മാഫിയകള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മനീഷ് സിസോദിയ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പുതിയ തീരുമാനം റേഷന്‍ മാഫിയകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും സിസോദിയ അറിയിച്ചു.

