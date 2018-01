ചെന്നൈ: ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ സ്ത്രീയുടെ പേരില്‍ അക്കൗണ്ട് നിര്‍മിച്ച് തന്നെ പ്രണയിച്ച് വഞ്ചിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനെ പോലീസുകാരന്‍ വെടിവച്ചു കൊന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിരുതുനഗറിലാണ് സംഭവം. ചെന്നൈയില്‍നിന്നുള്ള കണ്ണന്‍ കുമാര്‍ എന്ന പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ സ്ത്രീയായി നടിച്ച് തന്നെ പ്രണയിച്ച് വഞ്ചിച്ച പുരുഷനെ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

അയ്യനാര്‍ എന്ന ബി എഡ് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് കണ്ണന്‍ കുമാറിനെ കബളിപ്പിച്ചത്. സ്ത്രീയുടെ പേരില്‍ അയ്യനാര്‍ വ്യാജ പ്രൊഫൈല്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും കണ്ണന്‍ കുമാറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയുമായിരുന്നു. കണ്ണനില്‍ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അയ്യനാരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

കണ്ണന്റെ സ്വദേശമായ വത്തിരായിരുപ്പിന് അഞ്ചുകിലോമീറ്ററിനുള്ളില്‍ വച്ചാണ് അയ്യനാറെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പൊങ്കല്‍ ആഘോഷത്തിന് പത്തുദിവസത്തെ അവധിയെടുത്താണ് കണ്ണന്‍ വത്തിരായിരുപ്പില്‍ എത്തിയത്. കാമുകിയെ നേരിട്ടുകാണാനും കണ്ണന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അയ്യനാര്‍ കണ്ണനെ നേരിട്ടു കാണാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് സംശയം തോന്നിയ കണ്ണന്‍ അന്വേഷണം നടത്തുകയും താന്‍ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയുമായിരുന്നു.പിന്നീടിദ്ദേഹം വിഷാദത്തിന് അടിമപ്പെടുകയും വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ആശുപത്രിയിലായ തന്നെ കാണാനെത്തിയ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നാണ് അയ്യനാരെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ കണ്ണന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

തുടര്‍ന്ന് അയ്യനാരെ കണ്ണനും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നെന്ന് വിരുതുനഗര്‍ എസ് പി എം രാജരാജനെ ഉദ്ധരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കണ്ണന്‍ ഒളിവിലാണ്. കണ്ണന്റെ കൂട്ടുപ്രതികളായ വിജയകുമാര്‍, തമിളരസന്‍ എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണോര്‍ സ്‌റ്റേഷനിലെ കോണ്‍സ്റ്റബിളാണ് കണ്ണന്‍ കുമാര്‍.

