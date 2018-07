ശ്രീനഗര്‍: തെക്കന്‍ കശ്മീരിലെ കുല്‍ഗാം ജില്ലയില്‍ ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് കുല്‍ഗാമിലെ ഒഴിഞ്ഞ വയലില്‍ നിന്നാണ് പോലീസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

കത്വയില്‍ പരിശീലനത്തിലായിരുന്ന സലീം അഹമ്മദ് ഷാ എന്ന പോലീസുകാരനെ അവധി ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. പോലീസുകാരനെ കണ്ടെത്താനായി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും ഊര്‍ജ്ജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

തെക്കന്‍ കശ്മീരില്‍ സൈനികനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം നടന്ന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് സമാനരീതിയില്‍ പോലീസുകാരനും കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ ഔറംഗസേബ് എന്ന സൈനികനെയാണ് ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വധിച്ചത്.

Our colleague Salem Ahmed Shah was abducted and killed by terrorists in #Kulgam. We condemn this cowardly act. We all stand by his family at this critical juncture.⁦⁦@JmuKmrPolice⁩ pic.twitter.com/pTtuIUraf4