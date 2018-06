ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിനു നേരെ ഭീകരര്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ട് പോലീസുകാര്‍ മരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ആക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് പോലീസുകാര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

വലിയ ആയുധ ശേഖരവുമായെത്തിയാണ് ഭീകരര്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മൂന്ന്-നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഭീകരര്‍ പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിനു നേരെ തുടര്‍ച്ചയായി വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു പോലീസുകാരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസും ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും ഭീകരര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു.

ഭീകരര്‍ക്കായി പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി തിരച്ചില്‍ നടത്തിവരികയാണെന്ന് പോലീസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിനു പിന്നില്‍ ഏത് തീവ്രവാദി വിഭാഗമാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

അനന്ദനാഗ് ജില്ലയിലെ സാദറില്‍ പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നു മണിയോടെയുണ്ടായ മറ്റൊരു ആക്രമണത്തില്‍ 10 അതിര്‍ത്തി രക്ഷാ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവിടെ ഭീകരര്‍ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണമാണ് നടത്തിയത്. പരിക്കേറ്റവര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Content Highlights: Police post attacked in Pulwama, two policemen dead in Jammu Kashmir