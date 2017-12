ഗാന്ധിനഗര്‍: ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഹമ്മദാബാദില്‍ ബുധനാഴ്ച റോഡ് ഷോ നടത്താന്‍ അനുവാദം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും അപേക്ഷ പോലീസ് തള്ളി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും നയിക്കുന്ന റോഡ് ഷോകള്‍ക്ക് അനുമതി തേടി ഇരുരാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും പോലീസിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളും ക്രമസമാധാന സാധ്യതകളും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കുമെന്ന കാരണവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് റോഡ് ഷോയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്ന് അഹമ്മദാബാദ് പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ അനൂപ് കുമാര്‍ സിങ് അറിയിച്ചു.

രണ്ടുഘട്ടമായാണ് ഗുജറാത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടം ഡിസംബര്‍ ഒമ്പതിന്‌ പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. രണ്ടാംഘട്ടം ഡിസംബര്‍ പതിനാലിനാണ്. രണ്ടാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ് ബുധനാഴ്ച.

