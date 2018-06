ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ലോക് കല്യാണ്‍ മാര്‍ഗിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. സന്‍സദ് മാര്‍ഗില്‍ വച്ചാണ് പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് തടഞ്ഞതെന്ന് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Panoramic view of huge March to PM House being stopped at Sansad Marg,Take a look.



We hope, PM @narendramodi

& @LtGovDelhi will be listening the mandate of Delhiites.



#अब_रण_होगा pic.twitter.com/l2s7pIMQjr — AAP (@AamAadmiParty) June 17, 2018

പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ചിനുള്ള അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നും അവരെ പാര്‍ലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റില്‍ തടഞ്ഞതായും ന്യൂ ഡല്‍ഹി ഡി സി പി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോടു പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധക്കാരോട് ജന്തര്‍ മന്തറിലേക്ക് നീങ്ങാനും പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

They don't have permission (for protest march). They've been contained at Parliament street. They're being told that they can't go any further. Specially trained personnel are deployed here. We're sure they'll (AAP members & protesters) listen to us: DCP New Delhi on AAP protest pic.twitter.com/eR5lqQWOXg — ANI (@ANI) June 17, 2018

ആയിരക്കണക്കിന് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരാണ് മാര്‍ച്ചില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. സി പി എമ്മും ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആപ്പിനൊപ്പം പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ചില്‍ ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. സി പി എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും മാര്‍ച്ചില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

Left parties join #SaveDemocracyMarch at Delhi's Mandi House to demand full #StateHoodForDelhi & protest against the way the Modi Govt is using the LG Office to undermine the democratically elected @AamAadmiParty Govt. @SitaramYechury joined & addressed the March. pic.twitter.com/qtJlMF7cvL — CPI (M) (@cpimspeak) June 17, 2018

ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിനോടുള്ള ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിസ്സഹകരണ സമരം അവസാനിപ്പക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലെഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബൈജാലിന്റെ ഔദ്യോഗികവസതിയില്‍ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആപ്പ് മാര്‍ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രാജ് നിവാസില്‍ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ നടത്തുന്ന കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം ഇന്ന് ഏഴാംദിവസമാണ്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ, സത്യേന്ദര്‍ ജെയിന്‍, ഗോപാല്‍ റായി എന്നിവരാണ് കെജ്‌രിവാളിനൊപ്പം സമരത്തിനുള്ളത്.

അതേസമയം ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സമരത്തിലാണെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണെന്ന വിശദീകരണവുമായി ഐ എ എസ് അസോസിയേഷനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

