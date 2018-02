ന്യൂഡല്‍ഹി: പി എന്‍ ബി ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ നീരവ് മോദിയുടെ കമ്പനിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വിപുല്‍ അംബാനി അടക്കം നാലുപേരെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

നീരവ് മോദിയുടെ കമ്പനിയായ ഫയര്‍സ്റ്റാര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഡയമണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫിനാന്‍സ് പ്രസിഡന്റാണ് വിപുല്‍.

CBI arrested Vipul Ambani, President, Finance,Firestar International/diamonds group,Kavita Mankikar, Authorised Signatory of 3 accused firms,Arjun Patil, Sr. Executive, Firestar group, Kapil Khandelwal, CFO, Nakshatra group &Niten Shahi, Manager, Gitanjali — ANI (@ANI) February 20, 2018

കവിത മണ്‍കികര്‍, ഫയര്‍സ്റ്റാര്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സീനിയര്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അര്‍ജുന്‍ പാട്ടീല്‍, നക്ഷത്ര ഗ്രൂപ്പ് സി എഫ് ഒ കപില്‍ ഖണ്ഡേല്‍വാല്‍, നീരവിന്റെ അമ്മാവന്‍ മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയുടെ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന കമ്പനിയിലെ മാനേജര്‍ നിതേന്‍ ഷാഹി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ധീരുഭായി അംബാനിയുടെ സഹോദരപുത്രനാണ് വിപുല്‍. വ്യാജരേഖ ചമച്ച് 11400 കോടി രൂപയാണ് വജ്രവ്യാപാരിയായ നീരവ് മോദി പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തത്.

content highlights: PNB Fraud vipul modi and four other arrested