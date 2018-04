പട്‌ന: ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് 8.5 ലക്ഷം സൗചാലയങ്ങള്‍ ബീഹാറില്‍ നിര്‍മിച്ചുവെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അവകാശവാദത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് രംഗത്ത്. ആഴ്ചകളുടെയും സമയത്തിന്റെയും കണക്കുകള്‍ എടുത്ത് മിനിറ്റില്‍ 84 ശൗചാലയങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചാല്‍ മാത്രമേ മോദി പറഞ്ഞ കണക്കുകള്‍ യോജിക്കൂവെന്ന് തേജസ്വി യാദവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം മഹാവിഡ്ഢിത്തമാണെന്നും യാദവ് പരിഹസിക്കുന്നു.

PM claimed 8.50 Lacs toilets made just in a week in Bihar. 1 week= 7 Days 1 Day= 24 Hrs 7 Days= 168 Hrs 1 Hour= 60 Mins So 850000%168=5059 Toilets per Hr 5059/60 = 84.31 Toilets per min Such a big goof-up from PM Sahab. I believe even CM Bihar won’t agree on such false claims

ബിഹാറിലെ മോടിഹാരിയില്‍ ചമ്പാരന്‍ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നൂറാം വാര്‍ഷികാഘോഷ പരിപാടിയിലാണ് മോദി ബീഹാറിലെ ശൗചാലയ നിര്‍മാണത്തെ പ്രതിപാദിച്ചത്. ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് 8.5 ലക്ഷം ശൗചാലയങ്ങള്‍ ബീഹാറില്‍ നിര്‍മിച്ചുവെന്നും അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ജോലിയായിരുന്നില്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. നിര്‍മാണത്തിലെ വേഗത വികസനമെന്നത് വെറും അഭ്യാസമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചതായും ഭാവിയില്‍ ശൗചാലയങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ബീഹാര്‍ ദേശീയ ശരാശരിയിലെത്തുമെന്നും മോദി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

In the last one week, more than 8,50,000 toilets have been constructed in Bihar. This is a great achievement. I congratulate the people, the 'Swachhagrahis' and the State Govt for this: PM Modi at #SatyagrahaSeSwachhagraha event in Motihari pic.twitter.com/cuSIrz3Ilv