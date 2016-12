ന്യൂഡല്‍ഹി: 67 വയസ്സ് തികയുന്ന പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫിന് നരേന്ദ്ര മോദി പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇത്തവണ മോദി ആശംസ നേര്‍ന്നത്.

'പാക് പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീര്‍ഘായുസ്സിനും ആയുരാരോഗ്യത്തിനും പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു'-മോദിയുടെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഷെരീഫിന്റെ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ അഫ്ഗാനില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന വഴി ലാഹോറിലിറങ്ങി നവാസ് ഷെരീഫിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ആശംസ അറിയിച്ചാണ് മോദി മടങ്ങിയത്.

തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സമീപകാലത്തായി ഇന്ത്യ-പാക് ബന്ധം വഷളായിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് മോദി ട്വിറ്ററില്‍ ആശംസ ഒതുക്കിയത്.

Birthday wishes to Pakistan PM Mr. Nawaz Sharif. I pray for his long and healthy life.