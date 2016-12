ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് തന്റെ ഹൈക്കമാന്‍ഡെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മൊറാദാബാദില്‍ പരിവര്‍ത്തന്‍ റാലിയില്‍ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാരം പറഞ്ഞത്.

അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടിയതിനാണ് ചിലര്‍ തന്നെ ഇപ്പോള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ജന്‍ധന്‍ പദ്ധതിയെ കളിയാക്കിയവര്‍ ഇപ്പോള്‍ അതിന് പിറകെ ഓടുകയാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ചില കള്ളപ്പണക്കാര്‍ ജന്‍ധന്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ കര്‍ശനമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

മണ്ണെണ്ണയ്ക്കും പഞ്ചസാരയ്ക്കും വേണ്ടി 70 വര്‍ഷമായി ജനങ്ങളെ ക്യൂവില്‍ നിര്‍ത്തിയവകരാണ് ഇപ്പോള്‍ ബാങ്കിന് മുന്നിലെ ക്യൂവിനെ കുറ്റം പറയുന്നത്.

രാജ്യത്തുനിന്ന് ദാരിദ്ര്യം നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്യണമെങ്കില്‍ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വികസനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതിനായി ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ബീഹാര്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധയൂന്നും.

ഈ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് എന്നു മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഉപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യത്തില്‍ തന്നെയാണ് കഴിയുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

യു.പിയില്‍ നിന്ന് മത്സരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മോദി റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നു -എഎന്‍ഐ വീഡിയോ

I am fighting this war for you, what will those accusing me do? I am a fakir; will exit with my little belongings, says PM Modi in Moradabad pic.twitter.com/NRL1bz94hQ