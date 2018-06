ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തിന് ആശംസയര്‍പ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ട്വിറ്ററിലാണ് മോദി രാഹുലിന് ജന്മദിനാശംസ നേര്‍ന്നത്. 'കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് ജന്മദിനാശംസകള്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ദീര്‍ഘായുസ്സിനും പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു'- എന്നായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് രാഹുലിന്റെ 48-ാം ജന്മദിനം. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷപദവി ഏറ്റെടുത്തശേഷമുള്ള രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യ ജന്മദിനമാണ് ഇത്. കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകസമിതിയംഗങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും അക്ബര്‍ റോഡിലെ പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്തെത്തി രാഹുലിന് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേരും.

Birthday greetings to Congress President Shri @RahulGandhi. I pray for his long and healthy life.