ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ 600 കോടി വോട്ടര്‍മാര്‍ പരാമര്‍ശത്തെ ട്രോളി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കണക്കുകളേയും മറികടന്നുള്ള മോദിയുടെ പരാമര്‍ശത്തെ ട്വിറ്റര്‍ അടക്കമുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ ട്രോള്‍ ആഘോഷമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്റിലെ ദാവോസില്‍ നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ 600 കോടി വോട്ടര്‍മാരാണ് ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിച്ചതെന്ന് മോദി പരാമര്‍ശിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 81 കോടിയാണ് രാജ്യത്തെ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം. ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയാവട്ടെ 132 കോടിയാണ്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെയായിരിക്കെ മോദിയുടെ 600 കോടി കണക്കാണ് ട്രോളിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.

സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിലെ മോദിയുടെ പ്രസംഗം ജനങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച ആവേശം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം പരിഹാസത്തിനാണ് വഴിതുറന്നത്. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ചും വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രാഥമിക പരിജ്ഞാനം പോലുമില്ലാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം മുതല്‍ ഇനിയും എത്ര വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് രണ്ട് കണക്കുകളും ഒന്നു തുല്യമാവുക എന്നുവരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉയര്‍ത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും മോദിയുടെ പ്രസംഗവും ന്യയീകരണത്തൊഴിലാളികളുടെ വാദങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ആവേശമാക്കി കഴിഞ്ഞു.

So @aajtak and @ani have obediently deleted the tweet where modi say 600 crore voters voted for him which is so clear in the video <a href="pic.twitter.com/bgIGAKPPr6">https://t.co/bgIGAKPPr6</a>