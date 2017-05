ഗുവാഹാട്ടി: അസമില്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ രാജ്യത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കും. ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്ക് കുറുകെ 9.3 കിലോമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള ധോല-സാദിയ പാലം അസിമിനേയും അരുണാചല്‍ പ്രദേശിനേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതോടെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുമിടയിലുള്ള യാത്രാസമയം നാല് മണിക്കൂര്‍ കുറഞ്ഞുകിട്ടും.

നിലവില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലമായ മുംബൈ ബാന്ദ്ര-വോര്‍ളി കടലിന് മുകളിലൂടെയുള്ള പാലത്തേക്കാള്‍ 3.55 കിലോമീറ്റര്‍ നീളം കൂടുതലുണ്ട് ധോല-സാദിയ പാലത്തിന്.

2011 ല്‍ തരുണ്‍ ഗോഗോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ച പാലം ഏകദേശം 950 കോടി രൂപ ചിലവിട്ടാണ് 13 മീറ്റര്‍ വീതിയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചത്. 2015ല്‍ അതിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റോഡ് ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വകയിരുത്തിയ 15,000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജില്‍ ഈ പാലത്തിനേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ചൈനീസ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് നൂറു മീറ്ററില്‍ കുറഞ്ഞ അകലം മാത്രമെ പാലത്തിലേക്കുള്ളൂ. അറുപത് ടണ്‍ യുദ്ധ ടാങ്കിന്റെ ഭാരം താങ്ങാനുള്ള ശേഷി പാലത്തിനുണ്ട്.

പാലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്

1 - ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷകനദിയായ ലോഹിത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് പാലം നിര്‍മ്മിച്ചത്

2 - ഗുവാഹാട്ടിയില്‍ നിന്ന് 540 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയായുള്ള സാദിയയിലാണ് പാലത്തിന്റെ തുടക്കം. അവസാനിക്കുന്നതാകട്ടെ അരുണാചലിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഇറ്റാനഗറില്‍ നിന്നും 300 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ധോലയിലും.

3 - മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്രാ-വര്‍ളി കടല്‍പ്പാലത്തേക്കാള്‍? 30 ശതമാനം അധികം നീളമുണ്ട് പാലത്തിന്.

4 - പാലം വന്നാല്‍ അസമില്‍ നിന്നും അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലേക്കുള്ള യാത്രാസമയം നാലുമണിക്കൂര്‍ വരെ കുറയും.

5 - 2011-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് 950 കോടി രൂപയാണ്.

6 - അസമും അരുണാചലും തമ്മില്‍ ബോട്ട് വഴി മാത്രമേ യാത്രാമാര്‍ഗമുള്ളൂ?. പാലം വരുന്നതോടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് അറുതിയാവും.

7 - സൈന്യത്തിനും പാലം കൊണ്ട് ഏറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ചൈനയുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന അരുണാചലിന്റെ ഭാഗങ്ങളില്‍ വേഗത്തിലും, എളുപ്പത്തിലും പ്രവേശിക്കാന്‍ സൈന്യത്തിനാവും.

8 - ടാങ്കുകള്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാവും വിധത്തിലാണ് പാലത്തിന്റെ നിര്‍മാണം.

9 - സൈന്യം അരുണാചലിലേക്ക് പോകാനുപയോഗിക്കുന്ന വഴിയായ ടിന്‍സുകിയയിലേക്ക് ടാങ്കുമായി പോകാന്‍ തക്ക ബലമുള്ള പാലങ്ങള്‍ ഈ ഭാഗത്ത് വേറെയില്ല.

10 - അതിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി റോഡ് ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2015-ല്‍ 15,000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചത്.

