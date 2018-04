ബിജാപൂര്‍: ദളിത് സ്ത്രീയെ ചെരുപ്പിടാന്‍ സഹായിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ചത്തീസ്ഗഢിലെ ബിജാപൂരില്‍ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി എത്തിയതായിരുന്നു മോദി. ബീഡി തെറുക്കുന്ന ഇല (തേണ്ടു ഇല )ശേഖരിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി ചെരുപ്പ് നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിൽഅവരെ ചെരുപ്പ് ഇടാന്‍ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു മോദി . ഒരുദശാബ്ദമായി ചത്തീസ്ഗഢില്‍ തേണ്ടു ഇല ശേഖരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ചെരുപ്പ് നല്‍കുന്ന പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട്.

ഈ ഇല ശേഖരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ ഒരു അംഗത്തിനാണ് ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പ് വീതം നല്‍കുന്നത്. പ്രതിവര്‍ഷം 500 കെട്ട് ഇല ശേഖരിക്കുന്നവരാണ് സൗജന്യമായി ചെരുപ്പിന് അര്‍ഹതയുള്ളത്.

ഗോത്രവര്‍ഗ ജില്ലയായ ബിജാപൂര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി. ഈ വര്‍ഷം ഒടുവില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചത്തീസ്ഗഢില്‍ ആയുഷ്മാന്‍ ഭാരത് പദ്ധതിയുടേയും പുതിയ റെയില്‍വേ ലൈനിന്റെയും പാസഞ്ചര്‍ ട്രെയിനിന്റെ സര്‍വീസ് ഉദ്ഘാടനവും മോദി നിര്‍വഹിച്ചു.

മോദി ദളിത് സ്ത്രീയെ ചെരുപ്പ് ഇടാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വീഡിയോ ബിജെപി ഔദ്യോഗിക പേജില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താന്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാന സേവകനാണെന്ന് മോദി വീണ്ടും കാട്ടിത്തരുന്നു എന്ന് വിശേഷണത്തോടെയാണ് ബിജെപി ഈ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Chhattisgarh, PM Modi, tribal woman, wear slippers

PM @narendramodi shows yet again why he is a 'Pradhan Sevak' in the true sense! #PMInBastar pic.twitter.com/YHi4qMDvfR