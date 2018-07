നോയിഡ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ നോയിഡയിലാണ് സാംസങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ദക്ഷിണകൊറിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് മൂന്‍ ജേ ഇന്നും ചേര്‍ന്നാണ് 4915 കോടി രൂപ ചിലവിട്ടുള്ള നിര്‍മാണ യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചത്. ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ടാണ് നോയിഡയിലെ യൂണിറ്റ് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായത്.

ഇന്ത്യയില്‍ 40 കോടി ആളുകള്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണും 32 കോടി ആളുകള്‍ ബ്രോഡ്ബാന്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന ഫോണുകള്‍ 30 ശതമാനമായി ഉയര്‍ത്താന്‍ കഴിയും. ഇതുവഴി ആഗോള വിപണിയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ മേയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന നീക്കമാണിത്. ഈ കമ്പനിയുടെ വരവോടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിനൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെയും അഭിമാനം ഉയര്‍ത്തുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഫാക്ടറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും സൗത്ത് കൊറിയന്‍ പ്രസിഡന്റും ഡല്‍ഹി മെട്രോയില്‍ യാത്ര ചെയ്താണ് നോയിഡയില്‍ എത്തിയത്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

On board the world-class Delhi Metro with President Moon Jae-in. We are headed to Noida...do not miss the iconic Akshardham Temple in the background! @moonriver365 pic.twitter.com/g0J40lRb7t