ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപിയുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവും തന്റെ രാഷ്ട്രീയഗുരുവുമായ എല്‍കെ അദ്വാനിയെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പൊതുവേദിയില്‍ അവഗണിച്ചെന്ന് ആരോപണം. ത്രിപുരയിലെ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാച്ചടങ്ങില്‍ തനിക്ക് നേരെ കൈകൂപ്പിയ അദ്വാനിയെ അവഗണിച്ച് നടന്നുനീങ്ങുന്ന മോദിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുകയാണ്.

രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവിന് മോദിയുടെ ഗുരുദക്ഷിണ എന്ന പേരിലാണ് വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. വേദിയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന മോദി അമിത് ഷാ, മുരളീമനോഹര്‍ ജോഷി ,രാജ് നാഥ് സിങ് എന്നിവരെയെല്ലാം പ്രത്യഭിവാദനം ചെയ്‌തെങ്കിലും അദ്വാനിയെ മാത്രം അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

അദ്വാനിക്ക് സമീപം നിന്ന ത്രിപുര മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മാണിക് സര്‍ക്കാരിനോട് സൗഹൃദസംഭാഷണം നടത്തുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

Modi gadu Adwani garine Avamaanichina vantininda vishamunna kroorudu okkappudu Adwani gari kindha panicheshinodu E modi gadu pic.twitter.com/P0bpsAXSod — Nagarjunagoud7 (@Nagarjunagoud72) March 9, 2018

