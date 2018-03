ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആരാധികയായ ഡോ. മേഘാ മഹാജന്‍ 2011ല്‍ വിവാഹമോചനത്തിന് അപേക്ഷ നല്കിയപ്പോള്‍ത്തന്നെ ജീവനാംശമായി ലഭിക്കുന്ന തുക സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതിക്കായി സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഏഴ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ആ വാക്ക് പാലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മുപ്പതുകാരി. ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച 45 ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്വച്ഛ്ഭാരത് പദ്ധതിക്കായി മേഘ സംഭാവന ചെയ്തത്.

ജമ്മുകശ്മീരില്‍ നിന്നുള്ള ദന്തഡോക്ടറാണ് മേഘ. 'ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയോട് എനിക്ക് ആരാധനയാണ്. ഇന്ത്യയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ പങ്കാളിയാവാന്‍ വിവാഹമോചനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പണം പോലെയൊരു മികച്ച കാരണം എനിക്ക് കണ്ടെത്താനുമാവുന്നില്ല'- മേഘ പറഞ്ഞു.

വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളെയും ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് മേഘ. വിവാഹമോചനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വന്‍തോതിലുള്ള ജീവനാംശമാണ് സ്ത്രീകളെ അതിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണം ശരിയല്ലെന്ന് തനിക്ക് തെളിയിക്കണമെന്നാണ് മേഘ പറയുന്നത്. ജീവനാംശമായി ലഭിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി താന്‍ ചെലവഴിക്കില്ലെന്ന് മേഘ തീരുമാനിച്ചതും അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

വന്‍തുക സംഭാവനയായി നല്കിയതില്‍ തെല്ലും കുറ്റബോധം തനിക്കില്ലെന്ന് മേഘ പറയുന്നു. സംഭാവന നല്കിയതിനു പുറമേ ജലം, വായു ശുദ്ധീകരണ പ്രോജക്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കത്തും സ്വച്ഛഭാരത് കമ്മിറ്റിക്ക് മേഘ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

content highlights: PM Modi fan from Jammu donated Rs 45 lakh of her alimony to Swacch Bharat Mission