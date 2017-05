ന്യൂഡല്‍ഹി: കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവ് കേസില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കനുകൂലമായുണ്ടായ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി വിധിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജിനെ നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിച്ചു. ഹരീഷ് സാല്‍വെ അടക്കം കേസില്‍ അനുകൂല വിധി സമ്പാദിക്കുന്നതിനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും മോദി വ്യക്തമാക്കി.

അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ജാദവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും ഇന്ത്യന്‍ ജനതയ്ക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി കോടതിയില്‍ ഹാജരായ ഹരീഷ് സാല്‍വെ പ്രത്യേക അനുമോദനം അര്‍ഹിക്കുന്നു. കുല്‍ഭൂഷന്‍ യാദവിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഏതറ്റംവരെയും പോകുമെന്നും സുഷമ സ്വരാജ് വ്യക്തമാക്കി.

The ICJ order has come as a great relief to the family of Kulbhushan Jadhav and people of India: MEA Sushma Swaraj #KulbhushanJadhav pic.twitter.com/0qSMM1zSEr