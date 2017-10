ശ്രീനഗര്‍: അതിര്‍ത്തിയില്‍ ബിഎസ്എഫ് സൈനികര്‍ക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്കു സമീപം ഗുരെസ് താഴ്‌വരയിലെ ബിഎസ്എഫ് ജവാന്മാര്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപാവലി ആഘോഷം. സൈനികര്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മധുരവും സമ്മാനങ്ങളും കൈമാറി. മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കാതെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗുരെസിലെത്തിയത്.

കരസേന മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്തിനും മുതിര്‍ന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുമൊപ്പമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി താഴ്‌വരയിലെത്തിയത്. സൈനീകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് ഔപചാരികതയല്ലെന്നും സൈന്യം തന്റെ കുടുംബമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

സൈനികര്‍ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവുമ്പോള്‍ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പുതിയ ഊര്‍ജമാണ്. സൈനികരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതില്‍ തന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സൈനികര്‍ക്ക് വേണ്ടി വണ്‍ റാങ്ക് വണ്‍ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ധീരരായ നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അതിര്‍ത്തിയില്‍ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാന്‍ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രകാശം തെളിയിക്കാനും അതിലൂടെ രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ ഊര്‍ജം പകരാനും തനിക്ക് സാധിച്ചുവെന്ന് ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കുള്ള പുസ്തകത്തില്‍ കുറിച്ചു.

നമ്മള്‍ 125 കോടി ഭാരതീയര്‍ ഒരുമയോടെ പരിശ്രമിച്ചാല്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാവുന്ന 2022 ഓടെ 125 കോടി പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പുകള്‍ വയ്ക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. സൈനീകര്‍ യോഗാഭ്യാസം ശീലമാക്കണമെന്നും അത് സൈനികര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമത നല്‍കുമെന്നും മാനസികോല്ലാസം നല്‍കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഗുരെസ് താഴ്‌വരയില്‍ രണ്ടര മണിക്കൂറോളമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സൈനികര്‍ക്കൊപ്പം ചിലവിട്ടത്. നോര്‍ത്തേണ്‍ കമാന്‍ഡന്റ് മേധാവി ജനറല്‍ ദേവരാജ് അന്‍പുവും കോര്‍പ്‌സ് കമാന്‍ഡര്‍ ലഫ്.ജനറല്‍ ജെഎസ് സന്ധുവും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഗുരെസ് താഴ്വരയില്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിയായതിന് പിന്നാലെ 2014 ലാണ് മോദി ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാന്‍ ആദ്യമായി ജമ്മു കശ്മീരിലെത്തുന്നത്. സിയാച്ചിനിലെ സൈനിക പോസ്റ്റുകളിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷം. ഒരുദിവസം അവിടെ തങ്ങിയ മോദി 570 കോടിയുടെ പ്രത്യേക പാക്കേജ് ജമ്മു കശ്മീരിനുവേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് മടങ്ങിയത്.

2015 ല്‍ പഞ്ചാബിലെ ഇന്ത്യാ പാക് അതിര്‍ത്തിയിലായിരുന്നു ആഘോഷം. 2016 ല്‍ ഹിമാചലിലെ ചങ്കോ എന്ന അതിര്‍ത്തി ഗ്രാമത്തില്‍ മിന്നല്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയ മോദി ഗ്രാമീണര്‍ക്കൊപ്പവും ദീപാവലി ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കുകൊണ്ടു.

