ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തംനഗറില്‍ പിറ്റ്ബുള്‍ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട നായയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരുകുട്ടി ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. മാര്‍ച്ച് 28നായിരുന്നു സംഭവം.

നായ ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമീപത്തെ സി സി ടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ പുറത്തുവിട്ടു.

നായയുടെ വരവു കണ്ട് കുട്ടികള്‍ ഭയന്നോടുന്നത് വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്. ഇവരുടെ പിന്നാലെ എത്തിയ നായ, ഒരു കുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചു.

കുട്ടിയെ നായയുടെ പിടിയില്‍നിന്ന് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് ആളുകള്‍ രക്ഷിച്ചത്. വീണ്ടും നായ ആളുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഓടുന്നതും കാണാം.

#WATCH Three injured after being attacked by a Pitbull Terrier in Delhi's Uttam Nagar. (28.3.18) pic.twitter.com/9Y9rBR2NIi