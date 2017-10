ഹൈദരാബാദ്: സഹനത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പലക കടന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാവണം ആ പോലീസുകാരന്‍ അവര്‍ക്കു മുന്നില്‍ കൈകൂപ്പി നിന്നു പോയത്. ചിരിയുണര്‍ത്തുകയും ഒരേ സമയം ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷം പേരറിയാത്ത ഒരാള്‍ കാമറയില്‍ കൂടി പകര്‍ത്തിയതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ ആ ചിത്രത്തെ ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ അനന്തപുരയിലാണ് സംഭവം. തന്റെ കൃത്യനിര്‍വ്വഹണത്തിനിടയില്‍ കാറില്‍ കൊള്ളാവുന്ന ആളുകളുമായി ഓടിച്ചു വരുന്ന ബൈക്ക് മഡകാസിര സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടറായ ബി ശുഭ്കുമാറാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ടാങ്കിനു മുന്നില്‍ രണ്ട് കുട്ടികളെയും പുറകില്‍ ഭാര്യയെയും ബന്ധുവിനെയുമിരുത്തി ഹെല്‍മെറ്റ് പോലും ധരിക്കാതെയായിരുന്നു കെ ഹനുമന്തരയടു ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നത്.

What else can he do 😅?



We always have a choice .. chose the safe one ! #BeSafe pic.twitter.com/noLHyAMqBn