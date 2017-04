ന്യൂഡല്‍ഹി: നൂറാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസ് മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റം മര്‍ത്തോമ്മ വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്തയ്ക്ക് ആശംസ നേര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്.

ക്രിസോസ്റ്റത്തിന് ആരോഗ്യപൂര്‍ണമായ ജീവിതം നേരുന്ന ട്വീറ്റിനൊപ്പം അദ്ദേഹമൊത്തുള്ള ചിത്രവും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് തിരുവല്ലയില്‍ നടക്കുന്ന ജന്മദിനാഘോഷ സമ്മേളനം ബിജെപി നേതാവ് എല്‍.കെ അദ്വാനിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്.

On the special occasion of his 100th birthday, warmest greetings to Metropolitan Emeritus, His Grace Dr. Philipose Mar Chrysostom. pic.twitter.com/L9ZEwKZQiQ