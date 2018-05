ന്യൂഡല്‍ഹി: അനിയന്ത്രിതമായി തുടരുന്ന ഇന്ധന വില വര്‍ദ്ധനവിനെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ പി. ചിദംബരം. ഇന്ധന വിലയില്‍ ലിറ്ററിന് 25 രൂപ വരെ ഇപ്പോൾ കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും എന്നാല്‍ സർക്കാർ അത് ചെയ്യാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ലിറ്ററിന് 25 രൂപ കുറയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അത് ചെയ്യില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപ കുറച്ചുകൊണ്ട് അവര്‍ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

25 രൂപയാണ് ഒരു ലിറ്റര്‍ പെട്രോളിന് കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഉപഭോക്താവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ പണം. - അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിലയിടിഞ്ഞത് കാരണം ഓരോ ലിറ്റര്‍ പെട്രോളിലും 15 രൂപ കേന്ദ്രത്തിന് ലാഭിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം അധിക നികുതിയായി 10 രൂപയും ചുമത്തുന്നുണ്ട്. ചിദംബരം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

