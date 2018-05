ന്യൂഡല്‍ഹി: നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ പെട്രോള്‍ വിലയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് 25 രൂപ കുറവു വരുത്താമെന്ന് മുന്‍ ധനമന്ത്രി പി.ചിദംബരം. എന്നാല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഇതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില കുറഞ്ഞതിനാല്‍ കേന്ദ്രത്തിന് 15 രൂപ ആ വഴിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പുറമേ അധിക നികുതിയായി 10 രൂപയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ 25 രൂപ കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തുക വേണ്ടെന്നു വച്ചാല്‍ പെട്രോള്‍ വില കുറയുമെന്നാണ് ചിദംബരം പറഞ്ഞത്.

അതേസമയം ലിറ്ററിന് ഒരു രൂപയോ രണ്ടു രൂപയോ കുറച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തില്‍ 31 പൈസയാണ് പെട്രോളിന് ബുധനാഴ്ച കൂടിയത്. ഡീസലിന് 28 പൈസയും കൂടി. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോള്‍ വില 81.31 രൂപയാണ്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ പെട്രോളിന് 76.87 രൂപയും മുംബൈയില്‍ 84.40 രൂപയുമാണ് പെട്രോള്‍ വില.

