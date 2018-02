ലഖ്‌നൗ: ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് വിളിക്കാത്തവര്‍ പാകിസ്താനികളാണെന്ന വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള ബി ജെ പി എം എല്‍ എ ബൈരിയ സുരേന്ദ്ര നരെയ്ന്‍ സിങ്.

ഞായറാഴ്ച ബല്ലിയയില്‍ നടന്ന ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തില്‍ വച്ചായിരുന്നു സിങ്ങിന്റെ പരാമര്‍ശം. സിങ് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

രോഹാനിയ മണ്ഡലത്തെയാണ് സിങ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

#WATCH Ballia: Bairia BJP MLA Surendra Singh said' aise logon ko Pakistani kehta hun jo Bharat Mata ki jai bolne se katrate hain' (25.02.18) pic.twitter.com/lZX3D3MIZ2 — ANI UP (@ANINewsUP) February 26, 2018

