ലഖ്നൗ: ബി.എസ്.പി നേതാവ് മായാവതിയുടെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷം പാര്‍ട്ടിക്കുള്ള ധനസമാഹരണത്തിനുള്ള വേദിയാക്കുകയാണ് ഇത്തവണയും പാര്‍ട്ടി. മായാവതിയെ നേരിട്ടു കണ്ട് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരണമെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടി ഫണ്ടില്‍ നല്‍കേണ്ട തുക 50,000 രൂപ. പിറന്നാള്‍ ദിനമായ ജനുവരി 15ന് ആശംസയോടൊപ്പം 50,000 രൂപ വീതമാണ് പാര്‍ട്ടി ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത്. മുന്‍പും ഇത്തരത്തില്‍ ധനസമാഹരണം നടത്തിയിട്ടുള്ള മായാവതി മുമ്പത്തെ തവണ ഒരു ലക്ഷം വീതമായിരുന്നു വാങ്ങിയിരുന്നത്.

ബിഎസ്പിയുടെ എംപിമാര്‍, എംഎല്‍എമാര്‍, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാര്‍, മേഖലാ അധ്യക്ഷന്‍മാര്‍ തുടങ്ങി നേതാക്കളോടും പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികളോടും വ്യാപകമായി പാര്‍ട്ടി ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് സംഭാവന പിരിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 50,000 രൂപ വീതം 500 പേരില്‍ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും പിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. ഇങ്ങനെ 25 ലക്ഷം വീതം ഓരോരുത്തരും ഫണ്ടില്‍ നല്‍കണം. അങ്ങനെ മായാവതിയുടെ 62-ാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് 75 കോടി മുതല്‍ 100 കോടിവരെയുള്ള തുക സമാഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

2012 മുതല്‍ ബിഎസ്പിക്ക് അധികാരമില്ല. വര്‍ഗീയ ശക്തികളെ ചെറുത്തു തോല്‍പ്പിക്കുന്നതിന് പാര്‍ട്ടിയെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാന്‍ പണം ആവശ്യമാണ്. 2019ലെ ലോക് സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതിനും ദളിതരുടെ ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമായാണ് മായാവതിയുടെ പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നതെന്ന് ബിഎസ്പി വക്താവ് പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി ബിഎസ്പിയുടെ ജനസ്വാധീനത്തില്‍ വലിയ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിഎസ്പിക്ക് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനായി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ പിറന്നാളാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ധനസമാഹരണം നടത്താന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

1995ല്‍ ആദ്യമായി അധികാരത്തിലെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മായാവതി ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ധനസമാഹരണം നടത്താന്‍ തുടങ്ങിയത്. പിരിച്ചെടുക്കുന്ന പണം വ്യക്തിപരമായി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് മായാവതിക്കെതിരായി ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഓരോരുത്തരില്‍നിന്നും പിരിച്ചിരുന്നത്. കൂടാതെ സ്വര്‍ണം, രത്‌നങ്ങള്‍ തുടങ്ങി വിലപിടിപ്പുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇവയുപയോഗിച്ച് ഡല്‍ഹിയിലും ലഖ്നൗവിലും ബംഗ്ലാവുകളും സ്വത്തുവകകളും വാങ്ങിക്കൂട്ടിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.

2004ല്‍ 11 കോടിയായിരുന്ന മായാവതിയുടെ സമ്പത്ത് 2012ല്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ 112 കോടിയായി ഉയര്‍ന്നു. മായാവതിയുടെ സഹോദരനും ബിഎസ്പി ഉപാധ്യക്ഷനുമായ ആനന്ദ് കുമാറിന്റെ പേരിലും കോടികളുടെ സ്വത്താണുള്ളതെന്നും ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പണപ്പിരിവ് കൂടാതെ പലതരത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റുകളിലൂടെയും സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ക്കു പാര്‍ട്ടിയിലെ പാരിതോഷികമായുമെല്ലാം കോടികളാണ് മായാവതി നേടുന്നതെന്ന് മുന്‍പ് മായാവതിയുടെ വലംകൈയ്യായിരുന്ന കെ.കെ ഗൗതം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

Content Highlight: Rs 50,000 to greet Mayawati, money to greet Mayawati on birthday, BSP party fund