ഗാന്ധിനഗര്‍: പാടിദര്‍ നേതാവ് നിഖില്‍ സവാനി ബി ജെ പിയില്‍നിന്ന് രാജിവച്ചു. ബി ജെ പിയില്‍ ചേരാന്‍ ഒരു കോടി വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചെന്ന പാടിദര്‍ നേതാവും ഹാര്‍ദിക് പട്ടേലിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയുമായ നരേന്ദ്ര പട്ടേലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നാലെയാണ് നിഖിലിന്റെ രാജിയെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ബി ജെ പിയില്‍ ചേരുകയും തൊട്ടുപിന്നാലെ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച്, ബി ജെ പിയില്‍ ചേരാന്‍ തനിക്ക് പണം ലഭിച്ചെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു നരേന്ദ്ര പട്ടേല്‍ ചെയ്തത്. മുന്‍കൂറായി ലഭിച്ച് പത്തുലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ബി ജെ പി നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന് നിഖില്‍ ആരോപിച്ചു. ബി ജെ പിയുടെ ഒരു കോടിരൂപാ വാഗ്ദാനം നിരസിച്ച നരേന്ദ്ര പട്ടേലിനെ നിഖില്‍ അഭിനന്ദിച്ചു. തീരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തില്‍നിന്നു വന്ന വ്യക്തിയായിട്ടുകൂടി അദ്ദേഹം ഒരു കോടി നിരാകരിച്ചു- നിഖില്‍ പറഞ്ഞു.

Wasn't offered money to join BJP. Now I resigned because they are just offering lollipop, fulfilling nothing: Nikhil Sawani, Patidar leader pic.twitter.com/0BM1x9nSeC