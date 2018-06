ന്യൂഡല്‍ഹി: സഹായം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഉടനടി സഹായമെത്തിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നതിനും വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങാറുണ്ട് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജ്. സാമുദായിക പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ, പാകിസ്താനികള്‍ക്കടക്കം അവരുടെ സമയോചിത ഇടപെടലിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കടുത്ത അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് അവര്‍.

മിശ്രവിവാഹിതരായ ദമ്പതികളോട് മതം മാറാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഓഫീസര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോള്‍ സുഷമാ സ്വരാജ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത്. അവര്‍തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത്. തനിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റുകളുടെ ചില മാതൃകകളും അവര്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിയുടെ 'മതേതരത്വ' നിലപാടാണ് വിമര്‍ശകരെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലഖ്നൗവിലെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവാ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ മുഹമ്മദ് അനസ് സിദ്ധിഖിക്കും ഭാര്യ തന്‍വി സേഥിനുമാണ് പാസ്പോര്‍ട്ട് ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനില്‍ നിന്ന് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. അനസിനോടു ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിക്കാന്‍ വികാസ് മിശ്ര എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല തന്‍വിയോട് രേഖകളിലെ പേരുമാറ്റണമെന്ന് ഇയാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ഇവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരായ നടപടി എന്ന നിലയില്‍ വികാസ് മിശ്രയെ സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടായത്. പിറ്റെദിവസം തന്നെ ദമ്പതികള്‍ക്ക് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

I was out of India from 17th to 23rd June 2018. I do not know what happened in my absence. However, I am honoured with some tweets. I am sharing them with you. So I have liked them. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) June 24, 2018

മന്ത്രിയുടെ ഈ നടപടിയാണ് ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തനിക്കെതിരായി നടക്കുന്ന ഈ അധിക്ഷേപം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി വിദേശത്തായിരുന്നെന്നും തന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ ഇവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും സുഷമാ സ്വരാജ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. തിരിച്ചുവന്നപ്പോള്‍ ചിലരുടെ ട്വീറ്റുകള്‍ക്കൊണ്ട് ചിലര്‍ തന്നെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ ആ ട്വീറ്റുകള്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Biased decision #ISupportVikasMishra shame on you mam...is it effect of your islamic kidney?? — Indra Bajpai (@bajpai_indra) June 22, 2018

She is almost dead woman as she runs on only one kidney (borrowed from some one else ) and any time that can stop working . — Capt Sarbjit Dhillon (@dhillonsarbjit2) June 22, 2018

വികാസ് മിശ്രയ്‌ക്കെതിരായ നടപടി പക്ഷപാതപരമാണെന്നും ഇസ്ലാം അനുകൂല നിലാപാടാണ് മന്ത്രിയുടേതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചില ട്വീറ്റുകള്‍. മതേതരത്വം കാട്ടാനായി നീതിപൂര്‍വ്വം പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതിനാല്‍ സുഷമാ സ്വരാജിനെ അണ്‍ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായി ഒരാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേരാനുള്ള നീക്കമാണ് സുഷമാ സ്വരാജിന്റേതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് മതേതര നിലപാടുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മറ്റൊരു ട്വീറ്റ് ആരോപിക്കുന്നു.

It seems Sushma ji wants to join congress so she is proving more sickular than pappus and pidis.



Shame on her for favouring muslims.

Shame on her for granting visas to Pakis.

Shame on her for subverting laws. — Sheldon's Cat (@JangleeBilla) June 23, 2018

If u r Muslim, No verification needed is the new Rule by Passport Matah @SushmaSwaraj.This lady has spoilt all Hindus Sentiments by thhis cheap appeasement mentality.Her twitter works only, she never worked. — Anirudh Routray (@anirudharoutray) June 24, 2018

മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതും പാകിസ്താനികള്‍ക്ക് വിസ നല്‍കുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചിലരുടെ ആക്ഷേപങ്ങള്‍. സുഷമാ സ്വരാജ് ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതായും ട്വിറ്ററില്‍ മാത്രമാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെന്നും ചിലര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. മന്ത്രിയുടെ മതേതര നിലപാടുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിമര്‍ശിക്കുന്ന പലരും അവരെ മന്ത്രിസഭയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ റേറ്റിങ് 4.3 സ്റ്റാറില്‍നിന്ന് 1.4 സ്റ്റാര്‍ ആയി താഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

