ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനിലെ ആദ്യ സിഖ് പോലീസ് ഓഫീസര്‍ ഗുലാബ് സിങ്ങിനെ ലാഹോറിലെ വീട്ടില്‍നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ട സംഭവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും പാകിസ്താനിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് മോശമായ അനുഭവങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാര്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെപ്പറ്റി സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത പാകിസ്താന്‍ നിറവേറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലാഹോറിലെ വസതിയില്‍നിന്ന് തന്നെ ഇറക്കിവിട്ടുവെന്നും തലപ്പാവ് നിര്‍ബന്ധിച്ച് അഴിപ്പിച്ചുവെന്നും പോലീസ് ഓഫീസര്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആരോപിച്ചത്.

പാകിസ്താനില്‍ ജീവിക്കുന്ന സിഖ് വിഭാഗക്കാരോട് ചിറ്റമ്മ നയമാണ് അധികൃതര്‍ പുലര്‍ത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്താനിലെ സിഖുകാരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമിക്കുകയാണ്. സിഖുകാരെ രാജ്യത്തില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാണ് ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഗുലാബ് സിങ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

#WATCH: In a fresh video,#Pakistan’s first #Sikh police officer Gulab Singh who was forcibly evicted from his house in Lahore's Dera Chahal, says 'Even in 1947 we Sikhs did not leave Pakistan but now we are being forced to do so' pic.twitter.com/YwqSALUSvG