ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ മഹാ സമുദ്രത്തില്‍ ആണവ മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം നടത്തിയെന്ന പാക്കിസ്താന്‍ വാദത്തെ തള്ളി ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന. മുങ്ങിക്കപ്പലില്‍ നിന്ന് തൊടുക്കുന്ന 450 കിമീ ദൂരപരിധിയുള്ള ബാബര്‍-3 മിസൈലിന്റെ വീഡിയോ പാകിസ്താന്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയും വാര്‍ത്തയും വ്യാജമാണെന്ന് നേവി അറിയിച്ചതായി എന്‍ ഡി ടി വിയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

വെള്ളത്തിനടിയില്‍ നിന്ന് മിസൈല്‍ ഉയരുന്നതിന്റെയും കരയിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് പതിക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു പുറത്തുവന്നത്.പാക് സൈനിക വക്താവ് ആസിഫ് ഗഫൂറിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നത്.



എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത്തരത്തിലൊരു മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് നേവിയുടെ വാദം. വീഡിയോയില്‍ ഒരു മിസൈലല്ല പകരം രണ്ടെണ്ണമാണ് കാണുന്നതെന്നും വെള്ളത്തില്‍ നിന്ന് പൊന്തി വരുന്ന മിസ്സൈലിന് ചാര നിറവും പിന്നീടതിന് ഓറഞ്ച് നിറമാണെന്നും നാവിക സേന ആരോപിച്ചു.

വെള്ളത്തിനടിയില്‍ നിന്ന് തൊടുക്കാവുന്ന പാകിസ്താന്റെ ആദ്യ മിസൈലാണിതെന്നായിരുന്നു ട്വിറ്ററിലെ അവകാശ വാദം. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ ഏതുഭാഗത്താണ് മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പാകിസ്താന്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല.

പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നെന്ന് പാക് സൈന്യത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. വെള്ളത്തിനടിയില്‍ നിന്ന് തൊടുത്ത മിസൈല്‍ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയെന്ന് പാക് സൈന്യവും അറിയിച്ചിരുന്നു.

#Pakistan successfully test fired first Submarine launched Cruise Missile Babur-3. Rg 450 Km. #COAS congrats Nation and the team involved. pic.twitter.com/YRNei5oF65