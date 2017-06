ന്യൂഡല്‍ഹി: നിയന്ത്രണരേഖയിലെ ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക പോസ്റ്റുകള്‍ തകര്‍ക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വീഡിയോയുമായി പാകിസ്താന്‍. അഞ്ച് ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരെ വധിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ആരാജ്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയോടെണ് പാക് സൈനിക വക്താവ് മേജര്‍ ജനറല്‍ ആസിഫ് ഗഫൂര്‍ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റുചെയ്തത്.

ഇന്ത്യ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിന് തിരിച്ചടിയായാണ് സൈനിക പോസ്റ്റുകള്‍ തകര്‍ത്തതെന്ന് വീഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം നല്‍കിയ കുറിപ്പില്‍ പാകിസ്താന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോയുമായി പാകിസ്താന്‍ രംഗത്തെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മെയ് 24 നും ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക പോസ്റ്റുകള്‍ തകര്‍ത്തുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പാകിസ്താന്‍ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. പാകിസ്താന്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ തകര്‍ക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഇത്.

ഇന്ത്യന്‍ ബങ്കറുകള്‍ തകര്‍ത്തുവെന്നും അഞ്ച് ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരെ വധിച്ചുവെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പാകിസ്താന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ മാധ്യമ വിഭാഗമായ ഇന്റര്‍ സര്‍വീസ് പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് അവകാശപ്പെട്ടത്. പാക് സൈന്യം വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചതായി ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ശനിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പാകിസ്താന്‍ നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ത്രീയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Ref PR285/17

Video clip showing destruction of Indian posts on LOC by Pak Army in response to unprovoked Indian firing on innocent citizens. pic.twitter.com/ceErT8KzlC