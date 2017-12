ന്യൂഡല്‍ഹി: കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാധവിനെ കണ്ടശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യക്കും പാക് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരില്‍നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ക്രൂരമായ ചോദ്യങ്ങള്‍. ഡിസംബര്‍ 25നാണ് കുല്‍ഭൂഷണിനെ കാണാന്‍ അമ്മ അവന്തി ജാധവിനും ഭാര്യ ചേതന്‍കുല്‍ ജാധവിനും പാകിസ്താന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്. ഇസ്ലാമാബാദിലെ പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തില്‍ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.

ഇതിനു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഇരുവരും വാഹനത്തിനു വേണ്ടി കാത്തുനില്‍ക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പാക് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇരുവരോടും ചോദ്യങ്ങള്‍ വിളിച്ചു ചോദിച്ചത്. "താങ്കളുടെ ഭര്‍ത്താവ് നിരപരാധികളായ ആയിരക്കണക്കിന് പാകിസ്താനികളുടെ രക്തം കൊണ്ട് ഹോളി കളിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്നായിരുന്നു" ചേതന്‍കുലിനോട് ഒരു പാക്മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ചോദ്യം.

#WATCH Islamabad: Pakistani journalists heckle & harass #KulbhushanJadhav's mother & wife after their meeting with him, shout, 'aapke patidev ne hazaron begunah Pakistaniyo ke khoon se Holi kheli ispar kya kahengi?' & 'aapke kya jazbaat hain apne kaatil bete se milne ke baad?' pic.twitter.com/MUYjPmHY6F