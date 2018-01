അഹമ്മദാബാദ്: സഞ്ജയ് ലീലാ ബന്‍സാലിയുടെ പദ്മാവാത് വ്യാഴാഴ്ച റിലീസാകാനിരിക്കെ ചിത്രത്തിനെതിരെ അഹമ്മദാബാദിലെ പ്രതിഷേധത്തില്‍ വ്യാപക അക്രമം. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും കടകള്‍ക്കും മാളുകള്‍ക്കും നേരെ കല്ലേറ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതലാണ് സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായത്.

അഹമ്മദാബാദിലെ ഹിമാലയ മാളിന് തടിച്ചുകൂടിയ പ്രതിഷേധക്കാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ പോലീസിന് ആകാശത്തേക്ക് രണ്ടു റൗണ്ട് വെടിവെപ്പ് നടത്തേണ്ടി വന്നു. 10 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗുജറാത്ത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നിതിന്‍ പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു.

ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രജ്പുത് കര്‍ണി സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം. ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കരുതെന്ന് തീയേറ്ററുകള്‍ക്ക് ഇവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്. അതേ സമയം അക്രമസംഭവങ്ങളില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് കര്‍ണിസേനാ നേതാവ് ലോകേന്ദ്ര സിങ് അറിയിച്ചു.

പദ്മാവത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ സിനിമാ തീയേറ്ററുകള്‍ തയ്യാറാകില്ലെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കുറപ്പുണ്ട്. ഇനി ആരെങ്കിലും പ്രദര്‍ശനത്തിന് തയ്യാറായല്‍ അതിന്റെ പരിണതഫലങ്ങള്‍ അവര്‍ സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും മറ്റൊരു കര്‍ണിസേന നേതാവ് പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം പദ്മാവത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്ന തീയേറ്ററുകള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് നല്‍കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്രമികള്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് നോക്കി നില്‍ക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

An epic scene from the movie Padmaavat where streets of Ahmedabad committing "Jauhar" in order to save Rajput Pride. (2018)

