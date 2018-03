ന്യൂഡല്‍ഹി: നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷവും തിരികെയെത്തിയ നോട്ടുകള്‍ എണ്ണിത്തീര്‍ന്നിട്ടില്ലെന്ന ആര്‍ ബി ഐയുടെ നിലപാടിനെതിരെ രൂക്ഷപരിഹാസവുമായി മുന്‍ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരം.

"ഞാന്‍ ആര്‍ ബി ഐ അധികൃതരോട് പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തിരുപ്പതി(ക്ഷേത്രം)യിലെ ഭണ്ഡാരത്തില്‍നിന്ന് പണം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുന്നവരുടെ അടുത്ത് പോയിക്കൂടാ? അവര്‍ നിങ്ങളെക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ പണം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തും"- ആര്‍ ബി ഐ അധികൃതരോടായി ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

I would like to tell the RBI officials why don't you go to Hundi collectors in Tirupati? They count money faster than you - P Chidambaram on demonetisation at #CongressPlenarySession pic.twitter.com/oA5e58GMvv