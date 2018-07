ആല്‍വാര്‍ (രാജസ്ഥാന്‍): പശുവിനെ കടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഗോരക്ഷകര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയ അക്ബര്‍ ഖാന്റെ കുടുംബം ആ ഞെട്ടലില്‍ നിന്ന് ഇനിയും മുക്തമായിട്ടില്ല. അച്ഛന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട ഏഴ് മക്കളെയും ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് അക്ബറിന്റെ ഭാര്യ അസാമിന ചോദിക്കുന്നത് പാല്‍ ചുരത്തുന്ന പശുവിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നതില്‍ എന്താണ് തെറ്റ്‌ എന്നാണ്. കുടുംബത്തെ അനാഥമാക്കിയ പ്രവര്‍ത്തിയിലൂടെ ഗോരക്ഷകര്‍ എന്താണ് നേടിയതെന്ന് അക്ബറിന്റെ പിതാവ് സുലൈമാനും ചോദിക്കുന്നു.

അധികാരം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി കര്‍ശന നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്കകമാണ് രാജസ്ഥാനില്‍ വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകമുണ്ടായത്. വെള്ളിയാഴ്ച്ചയാണ് കാണ്‍പൂരിലെ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് 60,000 രൂപയ്ക്ക് പശുവിനെ വാങ്ങി അക്ബറും സുഹൃത്ത് അസ്ലമും ആല്‍വാറിലേക്ക് വന്നത്. ഇതിനിടെ പശു ഇവരില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെടുകയായിരുന്നു. പശുവിനെ തിരഞ്ഞ് പരുത്തിപ്പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഇരുവരെയും ആള്‍ക്കൂട്ടം മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപെടാന്‍ അസ്ലമിന് സാധിച്ചു. എന്നാല്‍, അക്ബറിന് ജീവന്‍ നഷ്ടമായി.

കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നാണ് അസാമിന ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് അവര്‍ ഇല്ലാതാക്കിയതെന്നും അസാമിന പറയുന്നു. ദമ്പതികളുടെ ഏഴു മക്കളില്‍ മൂത്തവളായ സാഹിലയ്ക്ക് 14 വയസ് മാത്രമാണ് പ്രായം. ഏറ്റവും ഇളയവള്‍ അഷേറ രണ്ടു വയസ്സുകാരിയാണ്. തങ്ങള്‍ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അക്ബറിന്റെ പിതാവ് സുലൈമാന്‍ പറയുന്നു. കുറ്റവാളികളെയെല്ലാം എത്രയും വേഗം പിടികൂടണമെന്നും സുലൈമാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ ഉടനടി ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജ സിന്ധ്യ ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടും രണ്ട് പേരെ മാത്രമേ പോലീസിന് പിടികൂടാനായിട്ടുള്ളു. അക്ബറും അസ്ലമും പശു കടത്തലില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതായി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നതായാണ് വിവരം. എന്നാല്‍, ഗ്രാമവാസികള്‍ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തില്‍ അക്രമം നടത്തുന്ന ഗോരക്ഷകര്‍ അതേ പശുക്കളെ പിന്നീട് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയും വില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്.

content highlights: Our world is destroyed' says shattered family of Alwar lynching victim Akram, Mob Lynching, GauRakshaks