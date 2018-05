ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആദിവാസി നേതാവ് ഹനുമാന്‍ ആയിരുന്നെന്ന് ബിജെപി എംഎല്‍എയുടെ പ്രസ്താവന. വിവാദ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ വാര്‍ത്തകളിലിടം നേടിയ രാജസ്ഥാന്‍ എംഎല്‍എ ഗ്യാന്‍ ദേവ് അഹൂജയാണ് ഹനുമാനെ ആദിവാസി നേതാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ആദ്യ ആദിവാസി നേതാവായ ഹനുമാന്‍ ആണ് അവരുടെ ആദ്യ ദൈവവും. വനവാസകാലത്ത് ചിത്രകൂടത്തില്‍ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കേ ഭാഗത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ഹനുമാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആദിവാസി സേനയെ അഭ്യാസമുറകള്‍ പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രീരാമനായിരുന്നു.' അഹൂജ പറഞ്ഞു.

ഏപ്രില്‍ 2ന് നടത്തിയ ഭാരത് ബന്ദില്‍ ഹനുമാന്റെ ചിത്രം ആദരവില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചതില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നും അഹൂജ പറഞ്ഞു. 2016 ഫെബ്രുവരിയില്‍ ജെഎന്‍യു ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ വിവാദപ്രസ്താവനയാണ് അഹൂജയെ ആദ്യമായി വാര്‍ത്തകളിലെത്തിച്ചത്. ക്യാമ്പസ്സില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അവിടെനിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ഗര്‍ഭനിരോധന ഉറകളും മദ്യക്കുപ്പികളും കണ്ടെത്തിയെന്നായിരുന്നു അഹൂജയുടെ പ്രസ്താവന. പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നവരെ അതേപോലെ തന്നെ കൊല്ലണമെന്ന പ്രസ്താവനയും അഹൂജ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

