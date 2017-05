ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനംതന്നെ പ്രതിപക്ഷം തടസപ്പെടുത്തി. സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനെത്തിയ ഗവര്‍ണര്‍ റാം നായിക്കിനുനേരെ പ്രതിപക്ഷം കടലാസ് ചുരുട്ടി എറിഞ്ഞു.

ബഹുജന്‍ സമാജ് പാര്‍ട്ടിയുടെയും സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെയും അംഗങ്ങളാണ് വിധാന്‍സഭയില്‍ പ്രക്ഷുബ്ധ രംഗങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകര്‍ന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തില്‍ ഇറങ്ങിയത്. ബാനറുകളും പോസ്റ്ററുകളും ഉയര്‍ത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഇതിനു പിന്നാലെ ഗവര്‍ണര്‍ക്കുനേരെ തുടര്‍ച്ചയായി കടലാസ് എറിഞ്ഞു.

വര്‍ഗീയ ശക്തികളെ നേരിടാന്‍ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഒന്നിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് റാം ഗോവിന്ദ് ചൗധരി പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഒന്നിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

