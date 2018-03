ബെംഗളൂരു: മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തക ഗൗരി ലങ്കേഷ് വധക്കേസില്‍ ആദ്യ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. കെ ടി നവീന്‍കുമാര്‍ എന്നയാളെയാണ് കര്‍ണാടക പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് നവീന്‍കുമാര്‍. ഇയാളെ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കാനുള്ള നടപടിക്ക് അനുമതി തേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്.

ചിക്കമംഗളൂരുവിലെ ബിരൂര്‍ സ്വദേശിയാണ് നവീന്‍ കുമാര്‍. ഇയാള്‍ക്ക് സനാതന്‍ സന്‍സ്തയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. കുറച്ചുദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പാണ് മജെസ്റ്റിക് ബസ് ടെര്‍മിനസിനു സമീപത്തുനിന്ന് നവീന്‍ കുമാറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

തുടര്‍ന്ന് കോടതി ഇയാളെ ഗൗരി ലങ്കേഷ് വധം അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിടുകയായിരുന്നു. ഇന്നാണ് നവീന്‍ കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

നവീന്‍ കുമാറിന്റെ ജാമ്യഹര്‍ജിയെ എതിര്‍ത്ത സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകന്‍, ഇയാളെ കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ മുദ്രവച്ച കവറില്‍ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതല്‍ സമയം അന്വേഷണസംഘം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോടതി ഇയാളുടെ കാലാവധി മാര്‍ച്ച് പതിനഞ്ചുവരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചിനാണ് ഗൗരി ലങ്കേഷ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചത്.

content highlights: one person arrested in connection with gouri lankesh murder case