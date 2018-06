ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവില്‍ കാറിനുള്ളില്‍വച്ച് യാത്രക്കാരിക്കു നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയ ഓല ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍. വി അരുണ്‍ എന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് എന്‍ ഡി ടി വി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ജൂണ്‍ ഒന്നിനു പുലര്‍ച്ചെയാണ് ഇയാള്‍ ഇരുപത്താറുകാരിയായ ആര്‍ക്കിടെക്ടിനു നേരെ കാറിനുള്ളില്‍ വച്ച് ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയത്.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് യുവതി പരാതിയില്‍ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെ മുംബൈക്കുള്ള വിമാനത്തില്‍ പോകാനായാണ് കാര്‍ വിളിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് വേഗത്തിലെത്തുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഡ്രൈവര്‍ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ കാര്‍ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് വിജനമായസ്ഥലത്ത് കാര്‍ നിര്‍ത്തുകയും ഉള്ളില്‍നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഉപദ്രവിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ഇതിനിടെ ഫോണ്‍ ഡ്രൈവര്‍ പിടിച്ചുവാങ്ങുകയും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാല്‍ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. കഴുത്തില്‍ ഞെരിക്കുകയും വസ്ത്രം വലിച്ചുകീറുകയും ചെയ്തു. ശേഷം ഫോട്ടോകള്‍ എടുക്കുകയും വാട്ട്‌സ് ആപ്പിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു- യുവതി പരാതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ആരോടും പറയില്ലെന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, താന്‍ ഡ്രൈവറോട് അപേക്ഷിച്ചു. ഇത് വിശ്വസിച്ച ഡ്രൈവര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറക്കി- യുവതി പറഞ്ഞു.

ഇ മെയില്‍ മുഖാന്തരമാണ് യുവതി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. യുവതി പരാതി നല്‍കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഉടന്‍തന്നെ പോലീസില്‍ അറിയിച്ചതിന് യുവതിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി ബെംഗളൂരു പോലീസിലെ ഉന്നതഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സീമന്ത് കുമാര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. യുവതി പരാതി നല്‍കി മൂന്നു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Karnataka: Ola Cab driver arrested for molesting a woman passenger, case registered under relevant sections of IPC. The incident took place on June 1 when the woman took the cab from her residence to Bengaluru International airport. pic.twitter.com/QbjVFqRNc3